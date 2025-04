Campanha Maio Amarelo reforça os riscos do excesso de velocidade no trânsito

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) lançou a campanha “Maio Amarelo”, destacando a importância de respeitar os limites de velocidade e evitar imprudências, como o uso do celular ao volante, que resultaram em mais de 20,4 mil infrações apenas em março deste ano.



A campanha visa conscientizar sobre os perigos no trânsito e as graves sequelas que podem resultar de um acidente, como as enfrentadas por Pedro , que ficou em coma por 18 dias e ainda está em reabilitação. O Detran-DF foca na prevenção, alertando que a velocidade pode ser fatal e que é fundamental desacelerar para proteger vidas.



