Campanha ‘Papai Noel dos Correios’ é lançada: saiba como ajudar

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, os Correios lançam nesta terça-feira (5) a 35ª edição da campanha "Papai Noel dos Correios". O evento de lançamento aconteceu no Pôr do Sol (DF). O projeto disponibiliza cartas com pedidos de crianças que cursem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas do Distrito Federal, que estejam em situação de vulnerabilidade ou participem de projetos socioeducativos. A população pode escolher uma carta e doar um brinquedo. Em 2023, 270 mil cartas foram acolhidas, e a expectativa para este ano é que o número aumente para 300 mil.