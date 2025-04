Campo sintético no Gama (DF) é entregue com objetivo de incentivar práticas esportivas

A governadora em exercício inaugurou o campo sintético no Engenho das Lajes, no Gama (DF). O espaço revitalizado, com dimensões de 50 por 30 metros, busca incentivar práticas esportivas na comunidade. Durante a cerimônia, Celina Leão convidou a população a participar do aniversário de Brasília , que inclui diversos eventos e o programa "Vai de Graça", com transporte gratuito. "Tem muita programação feita com muito carinho para que vocês possam celebrar a capital, que vocês são o motivo dessa festa.", destacou a governadora.



