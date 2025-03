Candangão BRB 2025: jogadores fazem reconhecimento do gramado antes da final

A final do Candangão BRB 2025 ocorre neste sábado (29) no Estádio Mané Garrincha. Jogadores dos times Capital e Gama realizam reconhecimento do gramado antes da partida. O governo disponibilizou 60 mil ingressos gratuitos para o público local, e transporte público também é gratuito. A transmissão ao vivo começa às 15h30, com narração de Antônio Lacerda e comentários de Felipe Calmon. Em caso de empate na partida, haverá decisão por pênaltis.



