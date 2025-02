Candangão BRB 2025: Sobradinho e Capital se enfrentam hoje no Estádio Defelê

Os times Sobradinho e Capital vão se enfrentar hoje (1º) pela quarta rodada do Candangão BRB 2025, a partir das 16h. A partida será na Vila Planalto, no Estádio Defelê, que comporta cerca de 2 mil pessoas. O Sobradinho ainda não obteve vitórias nesta temporada e teve apenas um empate e duas derrotas, liderado pelo goleiro Sidão. Já o Capital tem uma campanha melhor com duas vitórias e uma derrota. A transmissão exclusiva começa às 15h30 pela RECORD, no R7 e no Play Plus.