Cantora Ju Marques conquista milhões com releituras criativas e shows pelas ruas do DF

Jo Marques é uma cantora de Ceilândia que transforma músicas nacionais e internacionais em modão. Conhecida por divulgar seu trabalho de forma criativa, ela se apresenta em carroças, bicicletas e até no meio da rua, conquistando o público. Com dois milhões de seguidores em uma rede social, seus vídeos acumulam milhões de visualizações. Recentemente, ela gravou um DVD intitulado "Seresta Internacional". Suas apresentações locais atraem moradores e fãs, refletindo seu crescente sucesso no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!