Cão que salvou vidas em Brumadinho luta contra doença ao lado do antigo adestrador

Isac Ferreira, militar aposentado do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e adestrador de cães, dedicou mais de 30 anos à corporação e construiu laços duradouros com seus companheiros caninos. Entre eles, Zeca, o cão de resgate herói, que participou de missões em Brumadinho, em Minas Gerais, e outras operações cruciais. Hoje, aos 16 anos, Zeca enfrenta desafios de saúde, como diabetes e um tumor na boca.



Isac e sua companheira Vera Simões cuidam dele com amor e gratidão, evidenciando a forte ligação entre humanos e seus cães de trabalho. A história de Zeca destaca a importância dos cães no resgate de vidas e o vínculo que transcende o tempo de serviço.



