Capital e Botafogo se enfrentam em duelo histórico pela Copa do Brasil no Mané Garrincha

O Distrito Federal será palco de um confronto entre Capital e Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida ocorre no Rio de Janeiro , enquanto o jogo de volta está marcado para 22 de maio na Arena BRB Mané Garrincha.



Pela primeira vez na história, o Capital alcança essa etapa da competição. Os ingressos estão acessíveis: R$49 para torcedores do Capital e R$58 para os do Botafogo, disponíveis nas lojas físicas e no site da Bilheteria Digital. Além disso, há uma promoção para sócios torcedores concorrerem a uma viagem para assistir ao jogo no Rio de Janeiro.



