Capital e Canaã decidem final do Candangão Sub-17 em disputa acirrada no Bezerrão

A grande final do Campeonato Candango Sub-17 2024 foi decidida na manhã dessa sexta-feira (15), no estádio Bezerrão. Em busca pela taça, o Capital fez 2 a 1 contra o Canaã e levou o título do campeonato em um duelo acirrado. Os dois times se classificaram depois de semifinais emocionantes, onde o Capital eliminou o Greval. e o Canaã surpreendeu e goleou o Gama por 4 a 0.



O Capital buscava o bicampeonato, mas a grande novidade da final era a equipe do Canaã, um time do projeto Novo Canaã, que surgiu no interior da Bahia há mais de 20 anos e, hoje, transforma a vida de adolescentes, principalmente, os de origem carente. O time estreou em 2019 na segunda divisão do campeonato baiano, e cresceu tanto, que ganhou também prestígio e espaço em Brasília, onde treinam jovens de 14 a 20 anos.