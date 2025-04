Capital SAF e Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (30), Capital SAF e Botafogo se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil, em um confronto histórico para a equipe do Distrito Federal. O jogo acontece às 19h30 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro .



Em disputa está um prêmio de cerca de R$ 4 milhões, com a partida de volta marcada para 22 de maio na Arena BRB Mané Garrincha. Essa é a primeira vez que o Capital SAF chega tão longe na competição, enfrentando o atual campeão brasileiro.



