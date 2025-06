Capivaras são resgatadas após entrarem em piscina de casa no Lago Sul, em Brasília

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar Ambiental foi acionada para resgatar seis capivaras que entraram em uma piscina em uma residência no Lago Sul, em Brasília, e não conseguiam sair. Duas equipes especializadas foram mobilizadas para garantir um resgate seguro. Após o cercamento e manejo adequado, as capivaras foram devolvidas ao seu habitat natural. Em caso de ocorrências semelhantes, a orientação é ligar para o número 190 para receber assistência.



