Carne assada, panqueca e doce de leite: conheça delícias especiais da Argentina

A equipe de Esporte da RECORD Brasília acompanhou toda a festa após a final da Copa Libertadores da América, vencida pelo Botafogo contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. E aproveitou para conferir se a gastronomia argentina faz jus à fama. Entre os pratos degustados, está o badalado bife de chorizo. De sobremesa, a pedida foi panqueca com cobertura do doce de leite mais famoso do mundo. Confira.