Carreta do Na Hora atende a população de Água Quente neste sábado (7)

A carreta do Na Hora atende, nesta sexta (6) e neste sábado (7), a população de Água Quente, com serviços gratuitos de bancos, da Caesb, do Detran, INSS, Procon-DF e outros órgãos. A unidade móvel está em frente à Administração Regional da cidade, no Condomínio Residencial Dom Francisco. Neste sábado, os atendimentos ocorrem das 9h ao meio-dia.