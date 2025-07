Carreta é retirada após tombar e causar engarrafamento na Epia Norte, em Brasília

Um acidente ocorreu na marginal da Epia Norte, em Brasília, quando uma carreta tombou. O guincho do DER foi acionado para o local para desvirá-la. O tráfego foi desviado para a ciclofaixa por conta do congestionamento gerado.



A Polícia Militar também esteve presente no local. Imagens mostram que um pneu estourado pode ter sido a causa do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista até o momento.



