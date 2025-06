Carreta tomba em pista do Entorno do DF e emulsão asfáltica se espalha na pista

Uma carreta transportando emulsão asfáltica tombou em Formosa, Entorno do DF. Segundo o motorista, um problema nas rodas ou na direção o fez perder o controle do veículo. Parte da carga se espalhou pela pista, afetando as duas faixas de circulação. Não houve feridos.



A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando o caso e o trânsito está sendo desviado por vias alternativas. A BR0-20 é frequentemente utilizada por motoristas que viajam entre Brasília e Formosa.



