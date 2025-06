Carro de vítima de sequestro relâmpago na Asa Norte, em Brasília, é recuperado pela polícia

Uma moradora da quadra 404 da Asa Norte, em Brasília, foi vítima de um sequestro relâmpago no último sábado (21). Ela chegava do supermercado e estacionava o carro quando foi abordada por dois homens armados. Os criminosos obrigaram a vítima a permanecer no veículo enquanto circulavam com ela por cerca de duas horas pela região do Itapoã. Durante o trajeto, usaram o cartão de crédito da mulher para comprar bebidas alcoólicas.



A vítima foi abandonada no Boqueirão, onde conseguiu compartilhar sua localização com familiares. Mesmo abalada, pediu ajuda a um motorista e se dirigiu a uma delegacia para registrar a ocorrência. O carro foi localizado e recuperado pela polícia. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na Asa Norte e segue em busca dos suspeitos, que ainda não foram presos.



