R7 Brasília

Carro é recuperado instantes após ser roubado no DF

O veículo foi recuperado momentos depois em Samambaia Norte; um menor de idade envolvido no crime foi apreendido

Balanço Geral DF|Do R7

Um carro roubado em Taguatinga foi recuperado em Samambaia Norte. Dois suspeitos foram cercados por moradores e por um sargento da reserva do exército. As autoridades apreenderam armas artesanais e celulares da vítima.

O suspeito maior de idade foi encaminhado à Central de Flagrantes, enquanto o menor foi levado à Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes em Taguatinga. A recuperação foi possível com a ajuda dos moradores e do sargento da reserva.

