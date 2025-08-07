Carro é recuperado instantes após ser roubado no DF

Um carro roubado em Taguatinga foi recuperado em Samambaia Norte. Dois suspeitos foram cercados por moradores e por um sargento da reserva do exército. As autoridades apreenderam armas artesanais e celulares da vítima.



O suspeito maior de idade foi encaminhado à Central de Flagrantes, enquanto o menor foi levado à Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes em Taguatinga. A recuperação foi possível com a ajuda dos moradores e do sargento da reserva.



