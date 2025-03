Carro foi flagrado andando em zigue-zague antes de colidir contra árvore e pegar fogo no DF

Duas pessoas morreram após um carro colidir contra uma árvore e pegar fogo na DF-180, no Distrito Federal, no último domingo (2). Momentos antes do acidente, o veículo foi flagrado andando em zigue-zague pela via. Entre as vítimas, estão o motorista e um pedestre de 64 anos.



As imagens revelam que o motorista invadiu a contramão várias vezes, colocando outros veículos em risco. O pedestre, que vivia nas proximidades e voltava de uma mercearia, foi atropelado no impacto. A Polícia Civil está examinando os vídeos e investigando a possibilidade de embriaguez. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.



