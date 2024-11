Casa do Cantador é um acervo da cultura nordestina no DF há quase quatro décadas

Se há um lugar que melhor resume a história do povo nordestino no Distrito Federal, está no coração da Ceilândia. Projetada por Oscar Niemeyer – o único monumento do arquiteto fora do Plano Piloto –, a Casa do Cantador reúne parte essencial da contribuição dessas pessoas para a cultura local.



Símbolo de resistência da arte do Nordeste desde a inauguração, em 1986, o espaço recebe poetas, repentistas, violeiros, emboladores de coco e amantes da literatura de cordel. Além disso, abriga uma biblioteca. Porém, apesar da diversidade cultural, a Casa do Cantador tem ficado com público escasso. A reportagem do Balanço Geral DF foi até o local para contar a história no quadro Achei no DF.