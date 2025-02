Casal é preso por agredir funcionários de UPA após exigir prioridade em atendimento

Uma confusão generalizada ocorreu na UPA do Paranoá quando uma mulher exigiu ser atendida imediatamente. Insatisfeita com a resposta dos funcionários, ela iniciou uma briga, agredindo os presentes. A Polícia Militar foi acionada e deteve a mulher e um homem que a acompanhava. Uma vigilante foi atingida no rosto durante o tumulto. Todos foram encaminhados à 6ª delegacia de polícia, podendo responder por lesão corporal e desacato.