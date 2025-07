Casal é preso por furtar R$ 40 mil em produtos de ótica em Ceilândia (DF)

Uma ótica em Ceilândia foi alvo de furto, com prejuízo estimado em R$ 40 mil. Câmeras de segurança registraram três suspeitos tentando arrombar a porta do estabelecimento. Dois deles entraram, enquanto o terceiro ficou do lado de fora.



Um funcionário, que preferiu não se identificar, destacou o receio dos comerciantes devido à falta de policiamento e à frequência de assaltos na área. A investigação está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia.



