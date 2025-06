Casal é preso por usar fotos de crianças doentes para aplicar golpes na internet

Policiais civis do Distrito Federal e do Espírito Santo prenderam dois suspeitos que aplicavam golpes na internet, usando fotos de crianças doentes. O caso envolveu uma criança de seis anos, que acabou morrendo após um tratamento contra o câncer. O casal pedia ajuda financeira por meio de vaquinhas virtuais fraudulentas.



Durante a operação, celulares e computadores foram apreendidos, revelando que os criminosos usavam o dinheiro para manter uma vida de luxo. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos participou da operação. Os suspeitos responderão por associação criminosa e estelionato qualificado pelo meio digital.



