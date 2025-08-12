Casal liberado em saidão é preso suspeito de matar adolescente em Sobradinho 2 (DF)

Um adolescente de 17 anos foi morto em Sobradinho 2 (DF) na madrugada de segunda-feira (11). A polícia prendeu dois homens e uma mulher que teriam dado apoio aos criminosos. Os suspeitos estavam em regime semiaberto devido ao saidão do Dia dos Pais e foram identificados por câmeras de segurança.



O delegado da 35ª DP, Ricardo Viana, destacou que o crime pode estar relacionado a dívidas com o tráfico de drogas. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.



