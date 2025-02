Casal paraguaio é preso com 84 quilos de maconha em bloqueio rodoviário

Policiais do Batalhão Rodoviário prenderam um casal do Paraguai em um ponto de bloqueio próximo ao Recanto das Emas. Durante a revista no veículo abordado, os policiais detectaram um forte odor de maconha. Após inspeção detalhada, foram encontrados 84 quilos da droga. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal devido à natureza do crime relacionado ao tráfico internacional de drogas.