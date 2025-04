Casal procurado pela polícia é flagrado cometendo novos furtos no DF

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança furtando produtos em Ceilândia, Guará e Gama. Eles já são conhecidos na região por ações semelhante e na semana anterior, o homem furtou um perfume avaliado em quase mil reais no Gama. Em Ceilândia, o casal levou um óculos de cerca de R$ 2 mil.



Comerciantes relatam insegurança e pedem ações mais firmes das autoridades para evitar novos furtos. A comerciante de Ceilândia descreveu a ação do casal como rápida e inesperada, destacando a necessidade de maior vigilância. A polícia está investigando os casos e qualquer informação pode ser denunciada pelo 197.



