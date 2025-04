Casal que morreu em acidente de trânsito em São Paulo é enterrado nesta sexta no DF

Nesta sexta-feira (25), no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, foram enterrados os corpos de Rogério e Alessandra Crisóstomo. O casal, que retornava de uma viagem em São Paulo, sofreu um acidente na madrugada de terça-feira (15).



O veículo perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Os filhos, de 7 e 20 anos, permanecem internados em estado grave. Os cachorros da família também faleceram no acidente. Durante a cerimônia, amigos e familiares prestaram seus respeitos, desejando força à família para enfrentar essa difícil perda.



