Caso de jovem encontrado ferido na Asa Norte é investigado como tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga como tentativa de homicídio o caso do jovem de 23 anos encontrado gravemente ferido na Asa Norte. Luis Fernando Aguiar de Paula, dançarino e professor de dança, foi achado desacordado e com traumatismo craniano na madrugada do último dia 15 de outubro. Ele foi socorrido, levado para o Hospital de Base, passou por vários procedimentos e ficou em coma durante vários dias. O jovem recebeu alta e se recupera em casa, mas ainda terá que passar por uma cirurgia no crânio. Agora, a 2ª Delegacia de Polícia do DF busca identificar o autor e a motivação do crime.