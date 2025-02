CEB vai implantar lâmpadas de LED na iluminação pública até o final de 2025

A CEB (Companhia Energética de Brasília) anunciou a substituição da iluminação pública do Distrito Federal por lâmpadas de LED, mais econômicas e com melhor capacidade de iluminação, até o final de 2025. O presidente Edson Garcia destacou que as novas lâmpadas melhoram a segurança pública ao iluminar áreas maiores de forma mais eficiente. A região de 26 de Setembro e o Morro da Cruz estão entre as áreas beneficiadas. Além disso, o governo do Distrito Federal planeja construir uma usina solar na região do Catetinho e discute com uma empresa sueca o reaproveitamento de lixo para geração de energia, visando maior sustentabilidade.