Ceilândia celebra 54 anos com evento Record nas Cidades e melhorias em infraestrutura

Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, completa 54 anos no próximo sábado (22). Para comemorar, a cidade realiza melhorias em infraestrutura, como a construção de uma rede de drenagem na QNP 28, resolvendo um problema histórico de alagamentos.



O administrador da região, Dilson Resende, destaca que a obra atende uma demanda antiga da população. Os moradores, como Santina Almeida, têm grandes expectativas para a conclusão.



Além das obras, a cidade celebrará com o evento Record nas Cidades na Praça do Trabalhador, incluindo um desfile cívico e prêmios, em um dia especial para todos os habitantes.



