Ceilândia e Capital SAF se enfrentam pela Copa Verde nesta quarta

O Ceilândia e o Capital SAF se enfrentam nesta quarta-feira (22) pela Copa Verde, no estádio Abadião em Ceilândia. A partida está programada para começar às 15h30. Esta será a estreia do Capital SAF na competição, organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) . Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). O vencedor do campeonato garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.