Ceilândia se prepara para defender título no Candangão com novidades no elenco

O atual campeão brasiliense, Ceilândia, iniciou os treinos para o campeonato candango no dia 9 de dezembro, com um elenco de 30 jogadores. Entre eles, estão o atacante Clemente, remanescente do time campeão, e os reforços Jean Patrick, como volante, e Danilo Ribeiro, como lateral esquerdo. O Ceilândia, time tradicional da capital conhecido como ‘gato preto’, busca manter sua invencibilidade no estádio Abadião, que já dura 17 jogos desde março do ano passado. A equipe tem um calendário cheio para 2025, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Verde, além de disputar a série D do Campeonato Brasileiro. A estreia no Candangão 2025 será contra o Real Brasília neste sábado (18), às 16h, com transmissão ao vivo da **RECORD**.