Celina diz que governo intensificou monitoramento a mulheres vítimas de violência

A governadora em exercício do Distrito Federal Celina Leão falou em entrevista à RECORD Brasília sobre as ações que o governo está tomando para combater a violência contra a mulher na capital do país. Segundo ela, o trabalho de monitoramento das vítimas tem sido intensificado, e, cada vez mais, os programas de acolhimento têm promovido autonomia financeira para que elas consigam sair do ciclo de violência. “Nós já temos 49,5% de todos os lares chefiados por mulheres no Distrito Federal”, afirmou.



Celina destacou ainda que melhorias têm sido feitas para o atendimento à vítima, desde quando elas ligam para o 190 para fazer a denúncia, até o cuidado após a violência, por meio de secretarias que trabalham de forma articulada.