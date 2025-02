Celina Leão fala sobre abrigos para famílias vítimas de incêndio no Recanto das Emas

Dezenas de famílias perderam s moradias em um incêndio que destruiu mais de 20 barracos no Recanto das Emas. A Secretaria de Desenvolvimento Social oferece almoços, colchões e cestas básicas aos desabrigados. Embora um abrigo provisório tenha sido disponibilizado, nenhuma família o aceitou, optando por buscar ajuda de familiares. A Codhab trabalha para garantir moradia popular às vítimas.



A governadora em exercício, Celina Leão, falou sobre a pressa para que as obras sejam finalizadas para ajudar os desabrigados. Para ajudar, a Defesa Civil está recebendo doações de alimentos e cobertores, enquanto líderes comunitários facilitam o contato com as famílias. A Secretaria continuará acompanhando as famílias até a regularização da situação.



