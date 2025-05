Centro de Convenções, em Brasília, será palco de nova edição do Mega Dance Musical

No próximo domingo (18), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães será palco da quarta edição do Mega Dance Music. O evento cultural, promovido pela Força Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, contará com a participação de dez grupos de dança, iniciando às 14h30.



A entrada é gratuita, e o público poderá desfrutar de sorteios e uma palestra com o Bispo Sidnei Marx, que trará mensagens positivas para os jovens e suas famílias. O evento promete ser uma celebração da dança e da arte, envolvendo toda a comunidade.



