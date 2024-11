Centro olímpico e paralímpico de Samambaia transforma vidas e prepara atletas de ponta

O primeiro dia de Daniele Souza no Centro Olímpico Rei Pelé, em Samambaia, representa um divisor de águas na vida dela. Lá ela começou a praticar o parabadminton, logo após perder a capacidade de caminhar, aos 11 anos. E o que começou como passatempo se transformou em profissão. O resultado: neste ano, Daniele representou o esporte do Distrito Federal nas Paralimpíadas de Paris.



Daniele é uma das quase sete mil pessoas que praticam esportes no centro olímpico. O local oferece piscina para natação, quadras de futsal, vôlei e basquete. Há também um campo de futebol com grama sintética e um ginásio poliesportivo. Tudo isso numa área de 22 mil m².