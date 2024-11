Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião abre inscrições para 2025

Os centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal tem papel fundamental na formação de atletas e paratletas, além de promover inclusão social e bem-estar à população. Ao todo, 12 unidades em diversas regiões administrativas ajudam a melhorar a qualidade de vida dos moradores. Uma delas, em São Sebastião, abriu inscrições em várias modalidades esportivas. O centro é o segundo do DF com mais pessoas inscritas e completa 14 anos em 2024.



Os interessados precisam acessar o site da Secretaria de Esporte e Lazer do DF: www.educacao.df.gov.br. Depois, basta torcerem para serem contemplados. “Temos uma demanda de quase 6 mil pessoas. Para 2025, queremos atender em torno de 7 mil”, projeta a diretora do centro olímpico, Camila Meireles.



O subsecretário dos Centros Olímpicos, Iliobaldo Vivas da Silva, reforça a intenção da SEDF em expandir o atendimento à população. Segundo ele, uma ordem de serviço foi assinada para que, no próximo ano, as obras para construção de um COP no Paranoá comecem.