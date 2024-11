Chineses penduram panfletos em parque para tentar ‘desencalhar’ os filhos

Já imaginou ter um encontro às cegas arranjado pelos seus pais depois que eles espalharam suas informações num panfleto, em um parque? E mais: o anúncio não tem qualquer tipo de foto, numa era em que sobram aplicativos eletrônicos em que os candidatos podem se mostrar a fim de achar a alma gêmea. Na China, isso é possível.



A segunda reportagem da série A China como ela é, o Balanço Geral DF conta como funciona essa forma inusitada de tentar “desencalhar” os filhos no país asiático.



A iniciativa começou de modo descontraído, pelos pais, em um parque da cidade de Chengdu, que tem mais de 20 milhões de habitantes e está localizada no sudoeste chinês. Em pouco tempo, tornou-se tendência, até que o governo decidiu regular a prática, chamada de blind date – encontro às cegas, em tradução literal do inglês.