Chuva volta a causar transtornos aos moradores da 26 de Setembro, em Vicente Pires

A chuva não dá trégua aos moradores da Colônia Agrícola 26 de setembro, em Vicente Pires. Três dias após terem as casas alagadas, eles voltaram a enfrentar o problema, nesta sexta (25). A água espalhou lama pelas vias. Alguns moradores, inclusive, calçaram galochas para se locomoverem.



Quem vive no local reclama pela falta de obras para captação de águas fluviais. Segundo eles, enxurradas ocorrem todos os anos, no período de chuvas. Desta vez, a força da água levou lama para o interior das casas. Além disso, revirou móveis onde um casal de idosos reside.