Ciclista cai e quebra dentes ao bater em poste caído em ciclovia do DF

Um ciclista caiu e se machucou ao bater em um poste caído na calçada e ciclovia do Jockey Club, perto da cidade Estrutural, no Distrito Federal. O homem retornava do trabalho quando não conseguiu desviar a tempo e caiu, sofrendo lesões no rosto e quebrando dentes. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia para tratamento. A CEB (Companhia Energética de Brasília) informou que o poste foi derrubado por criminosos em busca de cabos de cobre, e que uma equipe se encarregará da remoção do equipamento.