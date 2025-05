Ciclista morre após ser atropelado por carro na Estrutural

Um ciclista foi atropelado e morreu na manhã deste sábado (3) na Estrutural, no Distrito Federal. A vítima, um homem não identificado, aparentava ter cerca de 50 anos. O motorista do carro envolvido, de 47 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia.



Em outro incidente na sexta-feira (2) à noite, na EPNB, um homem de 29 anos foi atropelado e arremessado de um viaduto. Ele está internado em estado gravíssimo no hospital de base.



