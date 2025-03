Ciclistas falam sobre condições das ciclovias no DF e desafios no trânsito

Brasília conta com cerca de 711 km de ciclovias, mas muitos ciclistas ainda enfrentam dificuldades como a falta de interligação das vias e compartilhamento com pedestres. Miguel Videl, coordenador do grupo Pedal Seguro, sugere precauções para evitar acidentes e ressalta a importância da educação no trânsito. "O ciclista deve sinalizar suas intenções para um trânsito mais seguro", afirma ele. A Secretaria de Transporte do DF planeja expandir a estrutura cicloviária em 153 km este ano.



