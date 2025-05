CIEE oferta mais 500 vagas de estágio no DF em diferentes áreas de atuação

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) disponibiliza 598 vagas de estágio nas áreas administrativa, ensino médio e jurídica. As inscrições podem ser feitas no site ou presencialmente na sede no Sudoeste, em Brasília. É necessário apresentar documentos para concorrer às vagas. Mais informações sobre as áreas oferecidas podem ser acompanhadas pelo site do CIEE.



