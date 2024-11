Cinco mil atletas disputam, no DF, o maior evento de esporte universitário da América Latina

Pela terceira vez nos últimos cinco anos, Brasília sediou o principal evento de esporte universitário da América Latina. Ao todo, cinco mil atletas disputam os JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), que termina neste sábado (19). A competição reúne diversas modalidades, individuais e coletivas. Inclusive, duelos de jogos eletrônicos.



O evento ocorre no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil) e as partidas ocorrem simultaneamente, ao custo de R$ 22 milhões, fruto de uma parceria entre a CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário), o GDF e a Secretaria de Esporte e Lazer do DF.