CLDF recebe evento sobre empreendedorismo feminino com painéis e palestras

Na próxima quinta-feira (21), o auditório da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) vai receber a 2ª edição do Women Development Summit, um evento voltado para o empreendedorismo feminino. O público poderá assistir a palestras sobre mercado de negócios, com o objetivo de qualificar e fortalecer mulheres empreendedoras.



A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Fecomércio-DF, Beatriz Guimarães, falou sobre o evento em entrevista à RECORD Brasília. Segundo ela, esta edição tem como foco o conteúdo e, por isso, trará três palestrantes. Em destaque, Nilima Bhat estará presente, pela primeira vez no Brasil, para falar sobre capitalismo consciente e o jeito feminino de empreender. Outras apresentações tratarão sobre inteligência artificial nos negócios, além de vendas, marketing e posicionamento, com Rosilda Prates e Brunno Falcão.