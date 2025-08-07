Com entrada gratuita, Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Futebol Digital

Alunos de escolas públicas do DF visitaram a Arena de Games no Parque da Cidade durante o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital. O evento conta com 192 finalistas representando mais de 20 estados.



Além das competições, há um Game Park com mais de 100 estações dedicadas a jogos variados, como simuladores, jogos de luta e corrida, combates, além de exposições de videogames antigos. Rogério Kézio representa Brasília e destaca a importância do incentivo ao evento, que é gratuito e aberto ao público.



