Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Com entrada gratuita, Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Futebol Digital

Há um Game Park com mais de 100 estações dedicadas a jogos variados, como simuladores, jogos de luta e corrida, combates

Balanço Geral DF|Do R7

Alunos de escolas públicas do DF visitaram a Arena de Games no Parque da Cidade durante o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital. O evento conta com 192 finalistas representando mais de 20 estados.

Além das competições, há um Game Park com mais de 100 estações dedicadas a jogos variados, como simuladores, jogos de luta e corrida, combates, além de exposições de videogames antigos. Rogério Kézio representa Brasília e destaca a importância do incentivo ao evento, que é gratuito e aberto ao público.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Brasília
  • Campeonato brasileiro
  • Futebol
  • Games
  • PlayPlus
  • Videogames

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.