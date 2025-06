Com investimento de R$ 108 milhões, DF vai ganhar 3.000 novas paradas de ônibus

O Distrito Federal vai receber 3.000 novas paradas de ônibus até 2026, com um investimento governamental de R$ 108 milhões. O objetivo é garantir estruturas adequadas, incluindo iluminação LED e acessibilidade, visando à proteção dos passageiros contra sol e chuva.



A Secretaria de Transporte tem como meta que todas as paradas, novas e existentes, tenham abrigos até essa data. Atualmente, muitas paradas sofrem com vandalismo, o que gera custos de manutenção. Serão construídos abrigos de dois tipos: um modelo reduzido para locais com espaço limitado e o modelo tipo C, feito de concreto.



