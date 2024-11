Com mato alto, lixos e entulhos espalhados, cemitério mais antigo do DF está abandonado

O cenário que os frequentadores do Cemitério São Sebastião encontram ao visitar túmulos de entes queridos é de completo abandono. Localizado na cidade mais antiga do Distrito Federal, em Planaltina, o espaço está tomado por mato, lixo e entulhos. Túmulos de pessoas que fizeram parte da construção da cidade estão danificados e, em sua maioria, quebrados ou engolidos por árvores. Na região administrativa, também há o cemitério administrado pela concessionária Campo da Esperança. No momento, o local está passando por reformas de infraestrutura.



O terceiro episódio da série de reportagens da RECORD Brasília, que mostra a situação dos cemitérios do Distrito Federal, também traz o estado dos cemitérios do Gama e de Brazlândia. Em ambos os espaços, também é possível encontrar situações de abandono.