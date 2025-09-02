Com R$ 638 na conta bancária, homem fala sobre devolução de PIX de R$ 80 mil

Um cuidador de carros da Asa Sul, em Brasília, recebeu um PIX incorreto no valor de R$ 80 mil. Ao ser contatado pela mulher que fez a transferência errada, ele confirmou o depósito e decidiu devolver o montante.



O homem trabalha na função há 22 anos e relatou que tinha apenas R$ 638 em sua conta antes da transação. Ele expressou satisfação ao ajudar a mulher e afirmou que agiria da mesma forma novamente se necessário.



