Com reajuste do ICMS, gasolina, etanol e diesel ficam mais caros em todo o país

A partir de hoje (1º), os preços da gasolina, etanol e diesel aumentaram em todo o Brasil devido ao reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme decisão do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). No Distrito Federal, a gasolina passa a custar R$ 1,47 e o diesel R$ 1,22, elevando seus preços em 10 e 6 centavos, respectivamente. Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis, destacou que nem todas as distribuidoras repassarão o aumento na íntegra, com algumas elevando o preço da gasolina até em 13 centavos. No entanto, cabe a cada distribuidora decidir o valor final cobrado nas bombas.