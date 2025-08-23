Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Com tempo seco e quente, brasilienses aproveitam o fim de semana no Lago Paranoá

Moradores do Distrito Federal curtem lazer e gastronomia à beira do lago, com churrascos e piquenique

Balanço Geral DF|Do R7

No Lago Paranoá, em Brasília, muitas famílias aproveitam um dia ensolarado para se reunir próximo à Ponte JK. Um jovem morador do Lago Sul decidiu ir com os tios para desfrutar da água e do clima.

Nascida no Ceará, mas residente de Taguatinga, uma mulher participa com sua família de um piquenique. Eles saborearam um churrasco enquanto curtiram o ambiente. O clima de confraternização e alegria prevalece no local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Clima
  • Distrito Federal
  • Gastronomia
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.